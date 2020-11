2









Marco Landucci, vice dell’ex Juventus Massimiliano Allegri, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana, ha parlato della voglia di tornare ad allenare dell’ex tecnico bianconero: “Alla Juventus con Massimiliano abbiamo fatto bene e vinto qualcosina, adesso il calcio ci manca molto. Speravamo di tornare in carreggiata quest’anno, ma non c’è stata ancora l’opportunità. Fiorentina? Spero Prandelli possa fare bene, mi è dispiaciuto molto per Iachini. Allegri alla Fiorentina? Le decisioni spettano ai capi, sicuramente parlerebbe con Commisso e Barone nel caso in cui arrivasse una chiamata, Max conosce molto bene squadra e piazza. Io sono già stato alla Fiorentina anche da allenatore nelle giovanili, tornerei volentieri”.