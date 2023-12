Il vice allenatore della Vis Pesaroha parlato così in conferenza stampa dopo la gara contro la Juventus Next Gen. Le sue parole:"Oggi usciamo fuori da questa partita con la consapevolezza che siamo forti e il rammarico che potevamo vincere la partita. Abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo concretizzate. Dobbiamo andare avanti nel nostro percorso, da qui dobbiamo ripartire. Abbiamo una buona base per il nostro lavoro. C’è rimpianto per le occasioni non sfruttate, siamo partiti bene. Ci voleva più cattiveria".