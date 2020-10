3









Dopo l'annuncio della cessione di De Sciglio la domanda era sempre quella: "Chi prende la Juve come vice Alex Sandro?". Ultime ore di mercato a rincorrere nomi su nomi, la risposta era la più semplice: nessuno. Già, perché lì dietro c'è piena fiducia a Gianluca Frabotta. Il terzino sinistro classe '99 ha fatto un doppio salto dalla Serie C - dove giocava nell'Under 23 - alla Serie A: dopo l'esordio dell'anno scorso Pirlo l'h lanciato a sorpresa da titolare nel debutto contro la Sampdoria, facendolo entrare nel finale contro la Roma.



L'AFFARE - Arrivato dal Bologna nell'affare Orsolini, dopo un paio di prestiti tra Renate e Pordenone è sbarcato alla Juve Under 23 dove è stato uno dei protagonisti della squadra di Pecchia che ha vinto la Coppa Italia. Prima di conquistare Pirlo Frabotta ci era già riuscito con Sarri, che l'aveva fatto esordire in A l'anno scorso con la Roma e stava pensando di portarlo in prima squadra per questa stagione.



IN CHAMPIONS - Non c'è riuscito lui, l'ha fatto Pirlo. Qualità e quantità sulla fascia, quando parte corre come un treno e la pressione non sa dove sia di casa: contro la Sampdoria lotta su ogni pallone e non ha paura di nulla. L'allenatore l'ha studiato da vicino inserendolo anche nella lista Champions, dopo le prime partite in Serie A quest'anno può arrivare anche il debutto in Europa. Il terzino è in rampa di lancio e ora non vuole più fermarsi: il vice Alex Sandro la Juve ce l'ha in casa, Pirlo punta su Frabotta.