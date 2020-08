6









Antonio Conte ne ha fatta un'altra delle sue. L'altra sera, dopo la vittoria nell'ultima di campionato che ha consegnato il secondo posto all'Inter, ha sparato a zero su tutti: l'allenatore se l'è presa con società e dirigenza, salvando soltanto i giocatori. Conte è esploso e si è lasciato andare in uno sfogo senza giri di parole. Nulla di nuovo per chi queste scene - o simili - le aveva già viste ai tempi della Juventus e ce l'ha ancora davanti agli occhi. Conte è questo, prendere o lasciare. La Juve è andata oltre, prima con Allegri e ora con Sarri.



GLI SPONSOR - La sparata dell'altra sera, però, ha aperto a un clamoroso possibile ritorno di Conte alla Juventus. La posizione di Sarri infatti è legata ai risultati in Champions: l'ex Napoli ha vinto lo scudetto ma non basta per dormire sonni tranquilli. Quella di Conte in bianconero al momento è solo una suggestione, legata anche alle tante figure presenti tra sfaff e dirigenza e vicine all'attuale tecnico dell'Inter: da Nedved e Paratici che l'avevano proposto l'anno scorso prima di virare su Sarri, a Pirlo e Storari suoi (ex) giocatori freschi di ritorno - loro sì - alla Juve con nuovi ruoli. IL VETO E QUELLE FRECCIATINE - Se dovesse aprirsi una pista concreta, l'ultima parola spetterà sempre e solo al presidente Andrea Agnelli. E qui si apre un altro capitolo, fatto di vecchi ricordi e qualche rancore. Un anno fa Agnelli aveva messo un veto sul ritorno di Conte alla Juve per il dopo Allegri. E Antonio non è che l'avesse presa benissimo; nel 2014 i due non si sono lasciati benissimo, e quando ad Agnelli è stato chiesto di Conte in un'intervista di qualche mese fa a Tutti Convocati, la risposta del presidente è stata chiara: "Noi pensiamo a chi vogliamo, non a chi non vogliamo". Tradotto: per Antonio qui non c'è posto. Conte incassa e porta a casa, e qualche giorno dopo neanche risponde a una domanda su Agnelli: "Ciao, grazie" ha detto ai microfoni di Sky. Tanti saluti. Storie di rapporti tesi e prolemi mai chiariti. Antonio ora è sulla panchina dell'Inter ma la sfuriata dell'altra sera lo allontana dalla panchina nerazzurra. Tornerà alla Juve? L'ultima parola sarà del presidente Agnelli.