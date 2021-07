Roy Keane, veterano del Manchester united. è intervenuto dalle pagine del Mirror per parlare della situazione di Paul Pogba. Queste le sue parole: "Credo che come in ogni situazione che va per le lunghe, per il Manchester United sia arrivato il momento di dire basta. Ci sono stati altri giocatori se ne sono voluti andare dallo United prima d’ora: David Beckham, Peter Schmeichel. E si parla di leggende del club.. Se n’è andato la prima volta e lo United è sopravvissuto, sopravvivrà anche se se ne va un’altra volta, fidatevi di me. Fra l’altro l’ho osservato da vicino. Non corre. E in questo gioco devi correre"