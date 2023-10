si è raccontato a Tuttosport parlando apertamente della sua passione per la Juve e del rapporto con il tecnico:" Ci siamo trovati a varie iniziative, poi Emilio Doveri, uno dei suoi collaboratori, era mio compagno alle elementari e anche questo ha favorito la nascita del nostro rapporto, come altre conoscenze comuni legate al calcio. Quando ci troviamo a qualche cerimonia si è formato un gruppettino con cui poi ci mettiamo a tavola insieme e... si parla di pallone!"."Non c’è bisogno. Quest’anno devo dirgli veramente poco, la squadra gira. Ha puntato tanto sui giovani, mi ha detto, su elementi che hanno voglia di vincere: perché se a calcio non hai gente che ha voglia di vincere, di arrivare... Le persone di grande esperienza sono importanti ma a volte c’è il rischio che non abbiano la stessa voglia di soffrire. Abbiamo visto questo ragazzino, Cambiaso, entrare e fare gol al 97’: ci vuole una squadra così, mi diceva, che lotti finché c’è da giocare. L’anno scorso era diverso, una volta gli dissi “Massimiliano, ma quanto mi costi?!” e lui: “Ma come? Sono io che do qualcosa a lei”. E io: “No, quanto mi costi di ceri alla Madonna di Montenero con questa Juve!” (ride, ndi)".QUALITA' MIGLIORE DI ALLEGRI - "La fedeltà, e vale per l'uomo e l'allenatore. È una persona fedele all’impegno che si assume. È successo anche quest’estate:’è un progetto basato sui giovani e il mio compito è qui. Poi mi piace la dimensione giocosa della sua vita: mi racconta che al campo, soprattutto prima delle partite di Champions, deve far ridere i giocatori perché altrimenti sono tutti troppo tesi"."Ne ho parlato spesso con Massimiliano e lui mi ha detto “Guardi monsignore, io lotterò per riportare la Juve in Champions. Abbiamo qualcosa in meno di Inter, Milan e Napoli, ma combatteremo e per i primi quattro posti potremo esserci. Vincere è anche questione di fortuna”. Intanto siamo secondi e ieri è stato un orgoglio essere tornati primi per alcune ore"."Una partita tattica, con una Fiorentina arrembante... e poi un passaggio da centrocampo per Vlahovic, che segni il gol dell’ex".