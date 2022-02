Ormai ci siamo, ancora 24 ore e finalmente i tifosi juventini potranno assistere agli esordi ufficiali di Dusan Vlahovic e di Denis Zakaria con la maglia bianconera. Ma la cosa fondamentale resta quella di fare il risultato e non sarà affatto semplice contro un Verona che nelle ultime stagioni ha sempre dato del filo da torcere alla Vecchia Signora. Non è un caso infatti, che gli scaligeri inseguono quella che potrebbe essere la loro seconda vittoria nella stessa stagione contro la Juve, il che li farebbe entrare di diritto nella storia del club. Nel caso in cui accadesse infatti si tratterebbe della prima volta in assoluto per i gialloblù, eguagliando la Sampdoria che ci riuscì nell'annata 2012/2013.