La Juventus, in attesa di ripartire dopodomani dall'Udinese, ha tracciato il bilancio statistico di questo inizio di campionato, nel quale (al netto della partita da recuperare col Napoli) si trova al 6° posto nella classifica di Serie A. Colpisce in particolare il dato su Danilo, il terzino brasiliano che si è rivelato un autentico jolly della difesa: "Bene Danilo, il bianconero che ha giocato più palloni (1084), quarto in Italia. Il brasiliano è nelle fila bianconere anche colui che ha più passaggi riusciti all'attivo (799) e più palloni recuperati (86)."