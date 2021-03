Dopo il flop della Juventus in Champions League stanno aumentando le voci secondo le quali Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus con una stagione d'anticipo. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e ad oggi il suo peso sul bilancio bianconero è di 87 milioni di euro, così divisi: 58 milioni lordi per l'ingaggio del portoghese, e 29 d'ammortamento. Per questo, la permanenza dell'ex attaccante del Real Madrid a Torino non è più così sicura.