Raiola a Torino per parlare di Donnarumma? Possibile, secondo La Gazzetta dello Sport. Perché la Juventus non ha mai smesso di seguire il portiere classe '99, in questo momento la trattativa per il rinnovo col Milan è in fase di stallo e i bianconeri potrebbero inserirsi. La Juve non ha nessuna intenzione di vendere Szczesny, ma di muoversi in anticipo in caso di offerta irrinunciabile per il polacco. Il futuro di Donnarumma dipende anche dalla qualificazione in Champions del Milan e... della Juve.