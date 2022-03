Si poteva fare di più. Il Gigio dell'Europeo 2021 sarebbe arrivato sulla conclusione di Trajkovski che al 92° ha infranto i sogni Mondiali dell'Italia. Questa è la sensazione. Il solito Donnarumma, la sua miglior versione, sarebbe risultato fondamentale, proprio come lo è stato con l'Italia e con il Milan, ma la sensazione è anche che quella versione sia rimasta proprio a Londra. Le ultime settimane sono state l'apice delle difficoltà: prima l'incredibile eliminazione negli ottavi di finale di Champions per mano del Real Madrid, poi il Mondiale perso contro la Macedonia. In Qatar sarebbe stato una stella e invece... ERRORI E JUVE - Dall'errore che ha consegnato il pari a Benzema e lanciato la rimonta del Psg a oggi, ma con ostacoli sparsi per tutto il cammino. La scelta difficile del Psg, le pressioni e anche le gelosie interne nello spogliatoio: fattori che paiono aver intaccato quell'alone di impermeabilità emotiva che lo aveva sempre caratterizzato, facendo emergere le incertezze e le fragilità di un ragazzo di 23 anni, che quest'anno si è visto anche fischiare da San Siro, finendo tra le lacrime. E ora? Se andrà bene, Donnarumma giocherà dunque il suo primo Mondiale a 27 anni, incredibile per un azzurro, incredibile per uno dei portieri più forti del mondo. Il futuro lo riporta a Parigi e a quel PSG nel quale la rivoluzione prospettata per la prossima estate toccherà anche molti giocatori ma verosimilmente non lui, perché il suo contratto è lungo (scade nel 2026) e oneroso, visto che gli attuali 7 milioni netti a stagione sono destinati a salire sino a 12 nelle prossime stagioni. Ma il richiamo dell'Italia e di un ambiente più famigliare è forte: Juventus non ha mai nascosto l'ammirazione e l'interesse per mettere le mani sull'ex numero uno del Milan, in particolare quando Fabio Paratici era responsabile dell'area tecnica bianconera; il suo avvicendamento con Cherubini e la spending review arrivata dal nuovo ad Arrivabene (oltre all'impossibilità di trovare un compratore per Szczesny) hanno stoppato tutto, ma nessuno può escludere che si tratti di un appuntamento rimandato, sottolinea calciomercato.com.