Apre così la Gazzetta dello Sport, che rilancia le ambizioni della Juventus e scrive: "Un po’ per l’effetto Allegri, il capofila degli allenatori risultatisti, il Trapattoni del nuovo millennio, e che come il Trap è andato e tornato. Un po’ per il paradosso del mercato. La Juve a oggi ha comprato soltanto il giovane brasiliano Kaio Jorge, mentre la trattativa per Locatelli ha assunto contorni biblici, forse la fusione tra Fiat e Peugeot ha richiesto meno tempo. Eppure la Juve ha una rosa tale per cui è impossibile non metterla in prima fila da sola. Lo spessore della squadra è evidente e il nuovo allenatore è pragmatico, non insegue filosofie new age".