Oggi dopo Juventus Inter è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo. È arrivata una multa di 3 mila euro alla Juventus. Questo il motivo:



MOTIVO - ​Ammenda di € 3.000,00: all Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.