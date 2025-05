Il Venezia si salva contro la Juventus se...: i risultati per non andare in Serie B

Getty Images

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

La Juventus affronta il Venezia nell'ultima giornata di Serie A. I bianconeri devono vincere per essere sicuri di andare in Champions League mentre dall'altra parte il Venezia solo con la vittoria può sperare di non retrocedere in B. Sarà quindi una partita con molta posta in palio da entrambe le parti. Ecco con quali risultati la squadra di Di Francesco può salvarsi.CALENDARIO E CLASSIFICA - Partiamo dalla base, in Serie B al termine della stagione vengono retrocesse 3 squadre, una è il Monza, già certa del verdetto, ma la classifica ad una gara dal termine recita:

Venezia-Juventus

Empoli-Verona (scontro diretto)

Lazio-Lecce

Atalanta-Parma

Il Venezia si salva se...

Il programma dell’ultima giornata vedrà inveceIl Venezia si salva solo se batte la Juventus e contemporaneamente né Lecce, né Empoli vincono. Va allo spareggio se pareggia una fra Lecce ed Empoli e l’altra perde.