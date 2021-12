Il ds delMattiaè intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dal match di campionato contro la, facendo il punto della situazione dopo la batosta subita nell'ultimo turno contro il Verona, passato da 0-3 a 4-3 nel secondo tempo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Questa è una gara che ci può indirizzare su due strade, diventando o un fardello o uno spunto per svoltare: è stata una partita che naturalmente ha lasciato interdetti quasi tutti, il fatto di fare un primo tempo così importante non ne lasciava presagire un secondo così. La cosa importante è che già dal giorno successivo abbiamo iniziato pensare alla Juventus [...]. Sono convinto che i ragazzi daranno tante soddisfazioni, la squadra è quella che vogliamo vedere, che se la gioca con tutti e che in tutti i momenti è viva".