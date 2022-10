E' forse un paradosso, o forse proprio no,Allegri a fine partita era ancora in preda ai deliri della paura, ma tutto si è sciolto in un istante: quello del fischio finale. Il sorriso se l'è trascinato negli spogliatoi, la soddisfazione però era pimpante, netta. Ha ritrovato il primo pezzo mancante, la base che avrebbe dovuto avere la Juventus nella sua idea, quasi 14 mesi fa. E rieccolo, il cuore. Ed eccola, l'unità d'intenti. Su tutto il resto dovrà necessariamente lavorare, su questo però inizia a poter costruire un castello di certezze.Non è stata chiaramente la vittoria del bel gioco, nel derby è sostanzialmente impossibile venirne a capo così. Ma è stata una Juve che non ha mollato. Che è stata nella partita anche tra mille difficoltà, che ha saputo rientrare pur nelle complicazioni, davanti agli errori clamorosi (Kean!) e quelli di giustezza tecnica (ancora una volta, una marea). In una settimana in cui Milan e Maccabi tagliavano i ponti con ciò che è stato, Allegri aveva un unico appiglio: ripartire dalle basi, quindi dalla voglia di tornare a vincere.Erano i primi passi più facili da fare, allo stesso tempo più importanti di tutti. Vedere nei suoi ragazzi l'atteggiamento giusto, oltre che necessario. E' arrivato.Ribadiamo: è un primo passo. E su mille situazioni di gioco abbiamo visto la stessa Juve di sempre: sbadata, sfumata, troppo larga e troppo stretta. Con qualche giocatore tecnicamente non all'altezza. Difficile essere ambiziosi, guardando la Juve tutta intera. Impossibile rivedere quanto accaduto 7 anni fa, proprio dopo un ritiro: la Juve che vince con gol di Cuadrado e che da quei tre punti riesce a mettere in fila 15 successi. Onesta utopia osservando questa squadra, questa versione di Allegri e mille banalità palla al piede. Eppure si torna a vivere di "eppure": eppure la Juve c'è, è viva, ha dato un segnale su un campo pesante. Ed è stata, lei stessa, proprio pesante. Per una volta. E per la gioia di Max.