Inter e Juve. Poi gli attaccanti. Una sfida che si ripete tra le parti, con un passato in comune e un presente decisamente lontano. Nei chilometri e nei rapporti, non esattamente caldi. Seppur a distanza, però, nerazzurri e bianconeri continuano a studiare le reciproche mosse: sul piatto juventino resta il nodo Icardi, che Paratici vorrebbe sciogliere quanto prima con un'offerta di discreta importanza; dall'altra parte, però, Marotta vuole Dzeko, che a quel punto libererebbe soldi e spazio a Gonzalo Higuain, a sua volta fuori dal futuro della Juventus targato Maurizio Sarri. Come si dice? Il valzer delle punte. Ma a decidere come si balla è solo la Signora.