Donnarumma non rinnova? Il Milan va in pressing su Mike Maignan, classe ’95, nazionale francese, cresciuto nelle giovanili del Psg e dal 2015 al Lille. E' considerato uno dei più forti d'Europa e la concorrenza è forte, il suo costo nonostante il contratto in scadenza è vicino ai 20 milioni di euro. Ma il valzer dei portieri è appena cominciato. Come riporta Repubblica: la Roma vuole puntare su Juan Musso, mentre Meret può lasciare il Napoli. E la Juve? In attesa di Szczesny, si parla anche di Buffon, che deve "decidere il suo futuro, a 43 anni vorrebbe giocare la Champions da titolare: l’ipotesi Atalanta è viva. A meno che non accetti di restare alla Juve, anche se Donnarumma ormai non ha bisogno di chiocce".