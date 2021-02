Moise Kean è il giocatore del momento. Insieme a Mbappé ha trascinato il Psg al Camp Nou, conquistando una vittoria importante in vista del ritorno degli ottavi di Champions. Un attaccante come lui farebbe comodo alla Juventus, che l'ha ceduto all'Everton su richiesta di Maurizio Sarri e oggi si ritrova alla ricerca di un quarto attaccante. A gennaio si era parlato anche di un'ipotesi del ritorno di Kean in prestito secco, ma il Psg non vuole mollare il suo attaccante arrivato in prestito dai Toffees. Anzi, sta pensando anche di trattare per riscattarlo. L'Everton però al momento spara alto: la richiesta è di 80 milioni di euro. E se anche la Juve dovesse pensare a riportarlo a Torino, è avvertita.