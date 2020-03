In estate la Juventus sta progettando un restyling nel reparto offensivo, in particolare nella ricerca di un nuovo numero 9. Tanti i nomi che circolano in orbita bianconera, dai brasiliani Gabriel Jesus e Kaio Jorge, a Icardi e Kane. Idee di mercato che vanno a discapito di Higuain, sempre più con un piede fuori da Torino. Il Pipita può comunque rappresentare una fondamentale contropartita per arrivare ad un altro, giovanissimo obiettivo di Paratici. Secondo quanto riporta Don Balon, l’attaccante argentino è entrato nelle mire del Valencia, con cui la Juventus può imbastire una trattativa inserendo il cartellino di Ferran Torres, uno dei gioielli più interessanti della sua generazione.