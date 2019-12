A volte ritornano. Il Valencia, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League, sta pensando di fare un tentativo per riportare in Spagna Joao Cancelo. L'ex juventino sta giocando poco nel Manchester City di Guardiola e vorrebbe giocare con più continuità in vista dell'Europeo che inizierà a giugno. A riportarlo è Superdeporte.