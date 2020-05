Il 29 maggio è sempre una data particolare. Per i tifosi della Juve ma per il calcio in generale, perché inquel giorno, nel 1985, è andato in scena il massacro dell'Heysel, una delle più grandi tragedie di questo sport. Non esiste tifo che tiene in queste occasioni, e così anche il Torino e il Liverpool, avversario dei bianconeri quella sera, attraverso un tweet sui profili ufficiali, hanno voluto ricordare questa giornata. Puntuale è arrivata la risposta della Juve che ha ringraziato i due club per la vicinanza.