Come tira le punizioni lui (quasi) nessuno. In Italia ma anche in Europa. Vedere per credere: Miralem Pjanic è un cecchino. Per lui le punizioni sono come rigori, con quel piede telecomandato la mette dove vuole. Roba che neanche alla Play. E in occasione dell'evento di ieri a Milano targato Adidas per la presentazione dei nuovi scarpini Predator, il centrocampista bosniaco ha svelato i segreti per tirare un calcio di punizione.