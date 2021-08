Come fa notare Tuttosport oggi in edicola, il Trofeo Gamper di domani tra Barcellona e Juventus sarà un'amichevole molto speciale per Matthijs De Ligt, che si ritroverà di fronte l'ex compagno Frenkie De Jong e poi dovrà erigere il muro dinanzi a un altro connazionale come Memphis Depay, neoacquisto blaugrana.Almeno inizialmente resteranno in panchina i leader bianconeri e azzurri Bonucci e Chiellini.