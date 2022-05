Dal sito ufficiale della Juventus:



"Sono 54 i precedenti di Genoa-Juventus in campionato. I bianconeri hanno vinto 24 volte, 19 le sconfitte e 11 i pareggi. Sono 89 le reti segnate dalla Signora, molte delle quali realizzate da grandi campioni. In questa immagine c'è Roberto Baggio in azione, uno dei marcatori del 4-0 a favore della squadra di Marcello Lippi nel campionato 1994-95.



DOPPIO CR7



L'ultimo Genoa-Juventus, giocato l'anno scorso, ha avuto Cristiano Ronaldo come grande protagonista. Il portoghese realizza due calci di rigore che spezzano l'equilibrio e determinano il risultato finale di 3-1 per i bianconeri. CR7 aveva già segnato anche nella gara del campionato precedente.



IL CAPOLAVORO DI DOUGLAS COSTA



Genoa-Juventus del 2019-20 è una collezione di gol capolavoro. Ed è un vero peccato che non sia presente il pubblico perché di bellezza se ne vede tanta. I bianconeri vincono 3-1 e la terza rete è opera di Douglas Costa. Il brasiliano inventa una traiettoria impossibile da intercettare, che va a collocare il pallone all'incrocio dei pali.



LA TRIPLETTA DI DYBALA



Genoa-Juventus del 2017-18: Paulo Dybala ha appena segnato e porta il pallone rapidamente a centrocampo. Il motivo è la brutta partenza della squadra, che dopo pochi minuti si trova sotto di 2 reti. La Joya suona la riscossa e con la sua tripletta – con l'ulteriore aggiunta di un gol di Cuadrado -, la partita viene totalmente ribaltata.



IL TALENTO DI VUCINIC



Un altro successo in rimonta è quello del 2012-13. E a fare la differenza dopo la rete di Immobile è un Mirko Vucinic in giornata di grazia, che mette il suo talento al servizio della squadra. In tutte e 3 le reti bianconere c'è la sua presenza: serve il pallone a Giaccherini per il pareggio; trasforma il calcio di rigore del sorpasso; fornisce l'assist ad Asamoah che mette il sigillo sul successo.



IL FINALE DI TREZEGUET



Uno dei Genoa-Juventus più combattuti è quello del 2009-10. La gara è particolarmente accesa nel finale. Sul risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa, i bianconeri riescono a pareggiare con Chiellini, ma il punto viene vanificato da un fuorigioco di Trezeguet. Due minuti dopo sono ancora loro ad entrare in azione e a determinare il 2-2: punizione di Grosso, sponda di Giorgio e David di testa trova la via della rete".