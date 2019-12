L'edizione odierna de Il Corriere di Torino analizza i dati del tridente pesante: Dybala, Higuain, Ronaldo. Tanti gol fatti e zero subiti, anche per questo è un modulo che convince per l'equilibrio. Cinque spezzoni di gara in tutto, 168 minuti, con uno score di 8 gol fatti e nessuna rete subita. In quali partite ha giocato il tridente? 9 minuti contro l'Inter (dal 62’ al 71’), poi il 22 ottobre contro la Lokomotiv Mosca per altri 34 minuti (dal 48’ all’82’). Da dicembre Sarri ha messo il piede sull'acceleratore: 26 minuti (dal 53’ al 79’) il 1° dicembre contro il Sassuolo, 24 minuti mercoledì scorso a Leverkusen (dal 66’ al 90’), poi i 75 minuti della sfida interna contro l'Udinese.