Anche l'ex bianconero Federico Bernardeschi si è unito al cordoglio generale per la scomparsa di Gianluca Vialli e lo ha fatto con un lungo messaggio condiviso sui suoi account social.'Mi sento molto fortunato ad aver avuto la possibilità di incontrarti.. e quelli come me che hanno avuto questo enorme onore e privilegio non ti dimenticheranno mai.Andavi oltre le barriere umane e calcistiche, sei arrivato a toccare il profondo in ognuno di noi. Le tue parole, il tuo esempio, la tua voglia di trasmettere valori e principi fondamentali, non solo dello sport, ma soprattutto dell'umanità, sono stati la chiave del nostro successo in Europa.E saranno per sempre una ricchezza inestimabile che porterò con me per sempre'.