Se più indizi fanno una prova, le indagini sui problemi della Juventus di mister Pirlo portano a una prima conclusione piuttosto chiara.A dirlo sono i numeri del: la Juve han cui il brasiliano è entrato in campo (9!) mentrecon Inter e Napoli, il pareggio di nuovo con l'Inter in Coppa Italia, la debacle col Porto e unicamente la vittoria contro la Spal, squadra di Serie B.Con questo vogliamo dire che Arthur sia un fuoriclasse? No, o almeno non necessariamente o non al momento. Vogliamo però ribadire chee che senza la sua capacità di districarsi spalle alla porta, palla al piede e pressing alle calcagna, non c'è nessuno in grado diOltre che di offrire ai primi costruttori di gioco e agli esterni le giuste linee di passaggio contro le difese ben schierate, per poi trovarle loro stessi per affondare.A fare maggiormente le spese di ciò è statoE non certo dal primo minuto della partita del Do Dragao (non si pensi che qui si facciano analisi basate su singoli episodi e si faccia i profeti del "senno del poi"). No,già ravvisata da noi quasi un mese fa , che semplicemente ieri ha trovato la sua espressione più grottesca e drammatica.Il centrocampista uruguayano è uncucitore di reparti, spalla preziosa, dotato di senso dell'ordine e dell'inserimento.Le sue caratteristiche si possono magari confondere con quelle di un metronomo, e per questo Pirlo ha affidato a lui le chiavi del centrocampo in assenza dell'ex Barça. Ma ha dimostrato (ripetiamo, mica da ieri!) di non esserlo.e quando va bene non incide, quando va così così perde qualche palla e prende gialli evitabili, quando va male fa l'assist all'attaccante avversario dentro la propria area.Certo, la Juve può anche vincere singole partite a prescindere dagli uomini, perché il calcio è episodico ed è pur sempre la Juve dei CR7 & co. Certo, l'errore di Bentancur è talmente assurdo che non può essere giustificato solo da un ruolo inadatto a certi livelli. Ma per poter avere le giuste garanzie in termini di sicurezze tattiche e mentali nello sviluppare un gioco da big,Semplice.Per concludere, una piccola grande notazione.è stato, dicevamo, quello con la Spal. Ebbene, lì al posto di Bentancur c'era l'esordiente astro nascente Nicolò Fagioli.Ovvero,Il cerchio (di centrocampo) si chiude. Il baratro delle preoccupazioni per la Juve si apre: il regista brasiliano, alle prese con la dolorosa calcificazione,Si spera di ritrovarlo per il ritorno col Porto del 9 marzo a Torino, e che nel frattempo i bianconeri riescano a sovvertire questa "legge del 2021".Lunedì sera all'Allianz Stadium arriva il Crotone...