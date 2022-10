. In mattinatalascia la Continassa per l’ultima volta, dopo aver salutato i compagni di squadra e svuotato l’armadietto, poco dopo è già a Caselle, a bordo del suo jet privato che lo porterà in Portogallo, prima dell’ufficialità del ritorno alAmarezza, curiosità, voglia di rivalsa, affetto., anche in Premier League. Così come hanno visto le immagini di CR7 lasciare il campo prima del fischio finale di United-Tottenham: gesto che gli è valso – come da nota ufficiale dei Red Devils -, l’esclusione dalla rosa per il prossimo impegno ufficiale contro il Chelsea.