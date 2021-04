Mino Raiola è atteso oggi nella sede del Milan. Primo tema dell'incontro: la firma di Zlatan Ibrahimovic sul rinnovo del contratto per la prossima stagione con lo stesso ingaggio da 7 milioni di euro netti all'anno. Secondo: ovviamente Gigio Donnarumma. Magari non se ne parlerà in maniera approfondita, ma il discorso prosegue ormai da settimane e la firma ancora non arriva. Alla scadenza del contratto mancano due mesi e il Milan è al lavoro per non perderlo a zero, ma - riporta Gazzetta - non vuole nemmeno svenarsi e si guarda intorno (intanto, ad Antonio Donnarumma non verrà rinnovato il contratto). C'è, infine, il tema Romagnoli, caldo anche per la Juventus.



IN CASA JUVE - Sì, perché nel suo tour, Mino si è presentato un paio di giorni fa anche a Torino. Come vi abbiamo raccontato, è rimasto lì per per poche ore, ma i nomi sul piatto sono comunque tantissimi: da De Ligt a Romagnoli e Bernardeschi, da Kean a Pogba e Donnarumma. Tante idee, alcune ancora abbozzate, altre già in discussione: come ricorda Tuttosport, quella di Romagnoli è una pista che sul fronte bianconero non ribolle e molto dipenderà da Chiellini, oltre che dalla valutazione nel possibile scambio con Bernardeschi. E mentre le voci su Donnarumma non si fermano, c'è chi pensa ad altri nomi: Kean e Pogba. L'Everton rivenderà l'attaccante italiano e la Juve farà la sua mossa, proponendo uno tra Demiral e Rabiot. Pogba? Il solito sogno, finanziato solo da uno scambio dal valore stellare.