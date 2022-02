Ha dell'incredibile quello che sta avvenendo in queste ultime ore in Inghilterra e che, vede coinvolto l'allenatore italiano Antonio Conte. Dopo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport Italia dal tecnico leccese che hanno generato un motivo di dibattito, il Tottenham ha deciso di vietare al suo nuovo allenatore di rilasciare dichiarazioni ai media italiani, come annunciato dallo stesso Conte nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il City.



'Sono un pò turbato da questa situazione. La società non vuole che rilascio dichiarazioni ai media italiani, perchè la successiva traduzione potrebbe subire delle modifiche o dei fraintendimenti rispetto a quello che avrei detto'.