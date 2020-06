potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione. Il centrocampista gallese può tornare in Premier League dove fino all'anno scorso giocava con la maglia dell'Arsenal. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, sulle sue tracce c'è il Tottenham con Josè Mourinho che sarebbe riuscito a superare la concorrenza del Manchester United (col quale c'è il discorso aperto per Paul Pogba). Arrivato a parametro zero, l'eventuale cessione di Ramsey rappresenterebbe un'importante plusvalenza per il bilancio bianconero.