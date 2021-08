Il Manchester City perde all'esordio in Premier League contro il Tottenham. Quel Tottenham a cui sta provando a "fregare" il centravanti Harry Kane, ieri escluso dalla sfida. Nonostante le smentite, i tifosi sono preoccupati di un possibile addio del giocatore, assente in quanto in ritardo di condizione e il Manchester City continua a osservare la situazione. Perché la Champions League stuzzica Kane, così in settimana può arrivare la maxi-offerta da 130 milioni. Paratici cerca un sostituto: la tentazione più forte porta a Dusan Vlahovic, centravanti sempre più in ascesa. Il Tottenham osserva anche Lautaro.