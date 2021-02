Appena chiuso il mercato di gennaio, è già tempo di pensare a quello della prossima stagione. In casa Juve ci sono diversi giocatori per i quali verranno fatte delle valutazioni, e tra questi c'è Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero dall'Arsenal e possibile plusvalenza per i bianconeri. Ad aver puntato il centrocampista gallese valutato circa 20 milioni dalla Juventus è il Tottenham, che secondo quanto riporta fichajes.net è pronto a mettere sul piatto Erik Lamela come contropartita.