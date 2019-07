Il Tottenham ha offerto Christian Eriksen all'Atletico Madrid. Questo quanto riporta As dalla Spagna, con gli Spurs alla disperata ricerca di una squadra che possa chiudere subito il colpo per il talento danese, prima che vada in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020. E la Juventus, che da tempo è accostata a Eriksen, lavora proprio in questo senso: al momento il calciatore interessa relativamente, ma diventerebbe un grande obiettivo se potesse raggiungere Torino a parametro zero la prossima estate.