Il Tottenham non ha intenzione di perdere Christian Eriksen a parametro zero nell'estate del 2020, quando scadrà il suo attuale contratto. Motivo per cui, come racconta Marca dalla Spagna, gli Spurs hanno offerto il talento danese al Real Madrid in queste ultime ore, con un prezzo di saldo che potrebbe far davvero gola ai Blancos: il valore del forte centrocampista è crollato dai 150 milioni richiesti la scorsa estate ai 70 attuali. Che, per altro, sono meno della metà di quanti ne chiede il Manchester United per il cartellino di Paul Pogba, obiettivo condiviso con la Juventus.



OCCASIONE JUVE - E, proprio in questo senso, i bianconeri possono sorridere. Eriksen è stato accostato alla Vecchia Signora, ma soltanto da alcune sporadiche voci dall'Inghilterra. Anche perché, come vi stiamo raccontando da diverse settimane su ilBiancoNero.com, Fabio Paratici ha un solo pensiero nella testa in questo senso: il ritorno di Pogba a Torino. E, se il Real dovesse chiudere il grande affare con il Tottenham, lascerebbe spazio alla Juventus per un affondo decisivo nei confronti del centrocampista francese. In attesa di chiudere i colpi Adrien Rabiot e Matthijs de Ligt, per poi dedicarsi alle cessioni, l'idea Pogba resta quantomai viva in casa bianconera.