Heung-Min Son, un soldato a disposizione del Tottenham. Stando a quanto riporta Sky Sport Uk, l’attaccante degli Spurs ha completato il servizio militare in Corea del Sud ed è rientrato a Londra. Non saranno necessari i 14 giorni di isolamento, infatti l’esterno coreano sarà sottoposto a due tamponi ravvicinati che, in caso di esito negativo, gli consentiranno di riprendere immediatamente gli allenamenti individuali, tornando dunque a disposizione del tecnico Josè Mourinho. Non solo il servizio militare, ma questo periodo di pausa imposto dal coronavirus gli ha permesso di completare il processo di guarigione dalla frattura del braccio, che gli stava seriamente compromettendo il finale di stagione.