Non ci è andato giù leggero il Southampton dopo la vittoria contro ilin. Ecco il video che prende in giro l'ex allenatore diE' stata una serata poco felice per Dejane Rodrigo. I due ex giocatori della Juve sono scesi in campo questa sera in Premier League con il Tottenham di Conte, che si è fatto rimontare in casa dal Southampton in tre minuti, passando dal 2-1 del 79' al 3-2 finale.