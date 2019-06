Il Tottenham sta per chiudere l'operazione Tanguy Ndombele, dopo che la Juventus ha bruscamente frenato per provare a riportare Paul Pogba a Torino dal Manchester United. L'interesse bianconero, al momento, è diretto altrove, anche e soprattutto a Matthijs de Ligt in arrivo dall'Ajax, e, di conseguenza, Fabio Paratici ha lasciato via libera agli Spurs per l'acquisto del forte centrocampista francese. Secondo quanto riportato dall'Inghilterra, il colpo è vicino e costerà 75 milioni di euro al club di Mauricio Pochettino.