Non sarà Gennaro Gattuso il prossimo allenatore del Tottenham. Il club inglese, che ieri aveva raggiunto un accordo di massima con il suo rappresentante, Jorge Mendes, sulla base di un biennale, nella notte ha deciso di fare un passo indietro. Quando ormai si stavano preparando i documenti. Interrotte le trattative, cambio di rotta. Il motivo è da far risalire al #NoToGattuso, finito in tendenza ieri sera sui social, con i tifosi scatenati contro la scelta di Levy e della proprietà. IL MOTIVO - In rete, in maniera ironica, sono circolate nelle scorse ore le foto del litigio tra Gattuso e Joe Jordan: eravamo a San Siro, era il 2011. Ma l'ira dei tifosi non ha nulla a che fare con i diverbi in campo. Al centro ci sono, piuttosto, alcune frasi non gradite dal popolo inglese. Pregiudizi sulle donne, matrimoni gay e razzismo sono le accuse mosse dalla tifoseria. Occorre riavvolgere il nastro e tornare indietro di 13 anni. Lo riporta calciomercato.com.