"I parametri zero sono un'opportunità, non obiettivi" ha detto recentemente Fabio Paratici in un'intervista a Sky Sport. E tra le varie opportunità, ce n'è una che rischia di sfumare per i bianconeri: si tratta del brasiliano, in scadenza di contratto con il Chelsea ma secondo il Daily Mail già d'accordo con il Tottenham. Per la stampa inglese quindi si tratta di un obiettivo sfumato per la Juventus, che virerà su altri giocatori.