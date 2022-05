Nella giornata di oggi si sono disputate partite anche in Premier League, con la schiacciante vittoria del Tottenham per 3-1 sul Leicester che. La gara è stata decisa dal gol in apertura di Kane e dalla doppietta di Son, assistito per ben due volte dall'ex bianconero Kulusevski, autore di una stagione esaltante con la maglia degli Spurs. Ma tra i protagonisti sono finiti anche altri due ex di Madama e si tratta di Bentancur e di Romero, entrambi inseriti proprio dal Tottenham tra i 4 candidati che si contenderanno il titolo di man of the match. Gli altri due sono appunto lo svedese e Son che, grazie alle sue due reti sembra destinato a vincere.