Secondo quanto riferito da Sky Sport il Torino per l'attacco avrebbe messo nel mirino Andrea Favilli, attaccante ex Juve ma di proprietà del Genoa (anche se i bianconeri detengono una sorta di prelazione informale). Come racconta Calciomercato.com, però, ​piace a mezza Serie A e negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare i rossoblù con i quali nella prima parte di stagione ha totalizzato 13 presenze e un gol in Coppa Italia agli ottavi proprio contro il Torino che è una delle due squadre in pole per il giocatore insieme alla Spal. Il Genoa parte da una base di almeno 15 milioni di euro