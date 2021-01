Daniele Rugani può tornare a Torino, ma non alla Juve. Potrebbe infatti vestire la maglia granata. L’idea è di Davide Nicola, allenatore del Toro, e nasce dalla probabile cessione di Nicolas Nkoulou, che in scadenza di contratto non ha intenzione di rinnovare. Il Toro è pronto a cederlo già adesso e tra le squadre interessate ad acquistarlo c’è il Rennes, proprio il club nel quale attualmente milita Rugani. Strade intrecciate e se Nkoulou accetterà l’offerta del Rennes, il club francese è pronto a liberare il centrale arrivato in estate in prestito dalla Juventus.



Come scrive calciomercato.com, il dt Davide Vagnati, che con la Juventus sta anche parlando per avere Rolando Mandragora, ha già ottenuto l’ok del club bianconero per un eventuale arrivo in prestito di Rugani, a patto che il Torino si prenda l’onere di pagare l’intero stipendio del calciatore, che percepisce circa 3,5 milioni a stagione: una cifra che supera il tetto ingaggi del club granata, ma una soluzione potrebbe essere trovata. Il Rennes, infatti, potrebbe infatti prendersi in carico di continuare a pagare circa 2/3 dell’ingaggio di Rugani e ottenere in cambio gratuitamente il cartellino di Nkoulou. Tra stasera e domani sono previsti nuovi contatti tra Torino, Juventus e Rennes per arrivare a un accordo.