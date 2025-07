Il Torino sull'ex Juventus per la porta: i bianconeri ricaverebbero il 50% dal trasferimento

Getty Images

Il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere visto che potrebbe presto perdere Milinkovic Savic, pronto a trasferirsi al Napoli. I granata starebbero pensando ad un ex Juventus, ovvero Franco Israel. Sarebbe per il Torino una scommessa, così come era stato per Milinkovic Savic.Franco Israel si è trasferito in Portogallo nel 2022 dopo quattro anni alla Juventus. Con la maglia bianconera il portiere uruguaiano non ha mai esordito in Serie A: titolare in Primavera, poi a difesa della porta della Next Gen, fino al trasferimento allo Sporting dove ha giocato poco più di cinquanta partite in tre anni, come ricorda Tuttosport.

La Juventus lo aveva ceduto mantenendo una percentuale molto alta sulla futura rivendita, pari al 50%, come scritto da La Stampa. Il club bianconero quindi potrebbe presto ricavare dei soldi dal trasferimento di Israel al Torino.