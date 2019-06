Il Torino sulle orme della Juventus. Stessa città e apparentemente gli stessi obiettivi, e a raccontarlo è La Stampa: ne capoluogo piemontese i progetti per il futuro s'incrociano, soprattutto quelli per il settore giovanile. Il Toro, stando a quanto riportato dal quotidiano, starebbe modellando la propria Under 23 seguendo il percorso fatto dalla Juventus. La cittadella giovanile sarebbe a quel punto al Robaldo, per il giornale. Che vede maturi i tempi della realizzazione del piccolo, grande progetto voluto fortemente da Urbano Cairo. A luglio saranno sciolte le riserve sulla seconda squadra, ma la volontà del numero uno granata è forte e le parti in causa spingono per portare avanti la nascita del Torino Under 23.