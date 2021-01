Il Torino ha avviato i contatti per Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese ma di proprietà della Juventus. Il giocatore è stato preso l'anno scorso e lasciato in prestito in Friuli, che ora però potrebbe lasciare per arrivare a Torino. Sì, ma in granata. Il centrocampista è una richiesta specifica di Nicola, che l'ha aveva già allenato a Udine e l'ha individuato come alternativa ideale a Lerager per il quale ancora non c'è l'accordo col Genoa. Mandragora-Torino, primi contatti: ma per mandare in porto il trasferimento serve anche l'ok della Juve.