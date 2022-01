La 22a giornata di Serie A si apre con la vittoria in trasferta del Torino di Ivan Juric sul campo della Sampdoria. Per i granata, dopo il 4-0 alla Fiorentina, è il secondo successo consecutivo, che li proietta a 31 punti in classifica. Terzo ko di fila invece per la Sampdoria, dopo quelli contro Cagliari e Napoli. I marcatori del match: Caputo al 18', Singo al 27', Praet al 67'.