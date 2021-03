Il Torino di Davide Nicola è tornato tra le mura del Filadelfia per preparare il derby della Mole contro la Juventus del 3 aprile. Questo il report dell'ultimo allenamento svoltosi oggi: "Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, movimenti sul possesso palla e partita a metà campo, con minutaggio ridotto. A chiudere il programma odierno lavoro sulla parte atletica, a secco. In assenza degli otto granata convocati nelle rispettive nazionali aggregati in prima squadra alcuni elementi della formazione Primavera. Domani in calendario doppia sessione di allenamento".