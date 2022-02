Alla Juventus piace il difensore del Torino Wilfried Singo per l'estate. Come riporta La Stampa il giocatore potrebbe finire nel mirino di molte big ma dovrà migliorare la fase realizzativa e sarà compito di Juric in questi mesi provvedere. La Juventus lo vorrebbe portare in bianconero in estate e, sempre secondo il quotidiano torinese, le richieste dei granata per cederlo sarebbero di circa 15-20 milioni di euro.